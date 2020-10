Foodwaste-Kampagne So macht Kaufland gegen Lebensmittelverschwendung mobil

So macht Kaufland gegen Lebensmittelverschwendung mobil

"Vorsicht gut!": Unter diesem Motto startet Kaufland eine Kampagne, mit der die Schwarz-Tochter bei den Verbrauchern ein Zeichen gegen die Verschwendung von Lebensmitteln setzen will.

Jedes Jahr landen in Deutschland 12 Mio. Tonnen Lebensmittel in der Mülltonne, über die Hälfte davon in privaten Haushalten. Vor allem Obst, Gemüse, Brot, Getränke und Milchprodukte seien daru