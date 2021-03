BEVH und Alibaba bieten Masterclass an

Berlin. Die Alibaba Business School und der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) stellen eine kostenlose neue Fortbildung vor. Mit der "Alibaba Netpreneur Masterclass Germany" möchte der Weiterbildungszweig der Alibaba Group Best Practices und Ideen aus der Digital- und Plattformwirtschaft in China vermitteln und für die Chancen globaler Netzwerke werben.

Das englischsprachige Programm beginnt am 6. Mai und dauert sechs Wochen. Bewerben können sich Gründer, Eigentümer und Geschäftsführer deutscher Unternehmen und Start-ups aller Branchen. Der bevh hält die Beschäftigung mit dem chinesischen E-Commerce für wichtig. In der Masterclass der Alibaba Business School gehe es aber nicht nur um Tools, sondern auch um Leadership und Vision, sagt Karl Wehner, Managing Director von Alibaba Group in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Türkei und Osteuropa. Geschäftsmodelle und Strategien zur Kompetenzerweiterung und Effizienzsteigerung im Unternehmen spielen ebenfalls eine Rolle. Bewerbungen sind bis Ende April möglich.