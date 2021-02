Frauenpower Mars startet globale Crowdsourcing-Kampagne : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Bis Ende März können Frauen ab 18 Jahren ihre Antworten als Audioaufnahme oder schriftliches Zitat abgeben. Im Sommer folgt die Veröffentlichung der Ergebnisse. Das Ziel der Initiative ist es, einer Bandbreite an weiblichen Stimmen Gehör zu verschaffen, um die Kluft zwischen den Geschlechtern am Arbeitsplatz, in der Wertschöpfungskette und in der Werbung zu schließen. " Die Ergebnisse der Umfrage fließen in konkrete Aktionspläne von Mars ein, um die weltweite Geschlechtergleichstellung voranzutreiben", verspricht Victoria Mars, Vorstandsmitglied von Mars

Incorporated und Botschafterin des im letzten Jahr gestarteten Mars Full Potential P rogramms.



Schlagworte zu diesem Artikel: Mars

Crowdsourcing

Geschlechtergleichstellung

Frauenpower

Leitfrage