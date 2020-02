Führungskräfteentwicklung Trainees üben Nachhaltigkeit

Ein eigenes Nachhaltigkeitsprojekt ist bei Reckitt Benckiser Bestandteil des Future Leadership Programms. Für den Führungsnachwuchs des FMCG-Konzerns ist dies eine Verknüpfung der globalen Strategie mit lokalen Rahmenbedingungen. Bereichsübergreifende Kooperation sowie die persönliche Entwicklung sind weitere Ziele des Engagements.

Wer bei dem Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser (RB) einen Platz als Trainee ergattert, zählt sogleich zu den Führungsnachwuchskräften des Herstellers von Hygiene- und Reinigungsprodukten. In Zukunft gehört zur Teilnahme an dem "Future Leadership Programm" ein eigenes Nachhaltigkeitsprojekt. Es begleitet die Talente während der zweijährigen Entwicklungsphase von der Ideenfindung bis hin zur praktischen Umsetzung.

Friederike Rissing, HR Director D-A-C-H & Nordics RB Hygiene Home, hat die Neuerung mit auf den Weg gebracht: "Unser Ziel ist es, die globale Strategie durch lokale Aktivitäten greifbar zu machen", erklärt sie, "getreu unseres Mottos ‚Create a cleaner World – bring our Purpose home‘." Über die Projektarbeit soll zudem die Persönlichkeitsentwicklung, Eigeninitiative, Verantworung und bereichsübergreifende Kooperation gefördert werden. Talente aus den Bereichen Commercial Sales & Marketing, Supply Chain oder Finance arbeiten dabei zusammen. Gemeinsam entwickeln sie eine Strategie sowie konkrete Maßnahmen zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeits- wie auch der unternehmenseigenen CSR-Strategie-Ziele. Dazu gehören unter anderem: Gesundheit und Wohlbefinden, Wasserverfügbarkeit und -qualität, nachhaltiger Konsum und sensibler Umgang mit den Ökosystemen auch außerhalb der Ozeane. Die Erstellung eines Business Plans wie auch die Präsentation vor dem Management sind Teil der Aufgabe.

Die knapp 30 Talente verfolgen zurzeit in drei Teams unterschiedliche Ansätze. Es geht beispielsweise um Bienenschutz, Begrünung versiegelter Flächen, Verpackungsalternativen und Müllreduktion am eigenen Standort. Über den Kern-Arbeitsbereich hinaus bekommen sie eine Chance, an sinngebenden Projekten mitzuwirken. Die regionale Anbindung macht die Ergebnisse vor Ort erlebbar. "Unser Traineeprogramm wird durch Themen wie Sustainability und Corporate Social Responsibility aufgeladen und so für Talente noch attraktiver", erklärt Rissing. Das dürfte der Nachwuchsgeneration entgegen kommen. Erst kürzlich hat eine Studie ergeben, dass Umwelt- und Sozialbewusstsein für die Wahl des Arbeitgebers und die Zufriedenheit im Job bei jungen Akademikern eine wichtige Rolle spielt.



„Unser Ziel ist es,die globale Strategie durch lokale Aktivitäten greifbar zu machen" Friederike Rissing, HR Director, RB Hygiene Home

Ressing glaubt an noch weiter gehende Auswirkungen: "Die Projekte fördern die Mitarbeiterbindung sowohl bei den Jüngeren als auch in der Belegschaft insgesamt." Sie beobachtet einen Push für eine weitere RB-Initiative, die nicht nur den Nachwuchs betrifft: Mit "Give Time" hat sich die Geschäftseinheit das Ziel gesetzt, dass Mitarbeiter bis 2025 weltweit insgesamt 100 000 Stunden an Nachhaltigkeitsprojekten mitarbeiten. Dafür wird jeder, der es möchte, zwei Tage pro Jahr freigestellt. Dabei erfahren die von den internen Trainees entwickelten Nachhaltigkeitsprojekte besonderen Zuspruch: "Das Engagement ist ansteckend", erläutert Rissing, "es steigert die Teilnahme an unserer Initiative ‚Give Time‘ im gesamten Unternehmen." Auf unterschiedlichen Ebenen werde so die Verbindung von nachhaltigem Wachstum mit einem Bewusstsein für Verantwortung gefördert.