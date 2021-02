Geduld des Handels am Ende Klagewelle gegen Lockdown rollt

Geduld des Handels am Ende

Nach monatelangem Lockdown sind viele Einzelhändler mit ihrer Geduld am Ende. So wollen etwa Media-Saturn, Obi und der Modefilialist Breuninger das Ende der Ladenschließung per Gericht erzwingen.

Egal ob Media-Saturn, Obi oder der Modehändler Breuninger: Bei immer mehr Einzelhändlern in Deutschland reißt nach Monaten des Lockdowns der Geduldsfaden. Die Folge: Auf die deut