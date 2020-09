Gehalts-Check Geschäftsführer Marketing & Vertrieb : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Dazu gehört die Ertrags- bzw. Ergebnisverantwortung. Im Vergleich zur Erhebung vor zweieinhalb Jahren sind die Vergütungen im Schnitt um knapp 9 Prozent gestiegen. 85 Prozent der Stelleninhaber sind Akademiker. In Vertrieb & Marketing ist generell mehr Bewegung als zum Beispiel in Produktion & Technik. Geeignete Kandidaten sollten in erster Linie über ein nationales bzw. internationales Netzwerk an Kundenkontakten verfügen.



Schlagworte zu diesem Artikel: Marketing

Vertrieb

Gesamtverantwortung

Umsatzziel

Preispolitik

Auftragsabwicklung

Innendienst