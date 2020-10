Gehalts-Check Kaufmännischer Geschäftsführer

Der Kaufmännische Geschäftsführer ist zuständig für die finanziellen Aspekte der Unternehmensführung und verantwortet die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen inklusive Steuern, Controlling, EDV und Personal. Zumeist liegen Einkauf und Materialwirtschaft in seiner Verantwortung.

In den vergangenen zwei Jahren ist die Vergütung unverändert geblieben, hat sogar minimal abgenommen. In dieser Position ist derzeit wenig Bewegung zu beobachten. Stelleninhaber haben quasi alle einen akademischen Hintergrund und sind fast ausschließlich männlich. In der Regel haben sie ihren Karriereursprung im Controlling, dem eine starke strategische Bedeutung beigemessen wird.