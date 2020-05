Gehalts-Check Leiter Einkauf : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Die große Bandbreite der Bezahlung in dieser Position hat vielfältige Ursachen. Dazu gehören Unterschiede beim Einkaufsvolumen, bei der Wichtigkeit der zu beschaffenden Rohstoffe und der Internationalität der Beschaffungsmärkte.





Er verantwortet die operativen und strategischen Aspekte im Einkauf. In kleineren Unternehmen stehen operative Aspekte im Vordergrund, in großen Unternehmen eher strategische. Die Vergütung ist in den letzten 18 Monaten um 9 Prozent gestiegen.In Segmenten wie der Milch- oder Fleischwarenverarbeitung gibt es oft eine spezielle Abteilung für Rohstoffbeschaffung. Stelleninhaber mit Doppel-Verantwortung für Einkauf plus Supply Chain Management sind nicht in der Übersicht enthalten.