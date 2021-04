Die Leitung Qualitätssicherung ist zuständig für die Labororganisation und Kontrolle der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Endprodukte. Sie unterstützt die Produktion bei Qualitätsproblemen und ist in der Regel für die Betriebs- und Personalhygiene verantwortlich.

Gehalts-Check Leitung Qualitätssicherung : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

In mittelständischen Unternehmen berichtet die Leitung Qualitätsmanagement als Stab der Geschäftsführung und die Leitung Qualitätssicherung als Linienfunktion an die Werksleitung, um den Zertifizierungsanforderungen genüge zu tun. Die Vergütung stagniert bei geringer Fluktuation. Ein Drittel der Positionen ist mit Frauen besetzt. Die Quote für einen akademischen Abschluss liegt mit 75 Prozent. Erwünscht sind Führungserfahrung, Kenntnisse der Produktanalytik sowie Know-how im Produktbereich.

Schlagworte zu diesem Artikel: Qualitätssicherung

Labororganisation

Betriebsstoff

Endprodukt

Personalhygiene

Qualitätsproblem