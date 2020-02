Gehalts-Check Verkaufsleiter Industrie International

Der Verkaufsleiter Industrie International verantwortet den Vertrieb von Halbfertigfabrikaten an die weiterverarbeitende Industrie international. Er muss die Einsatzmöglichkeiten der Produkte kennen und technologisch versiert sein.

Die Key-Account-Verantwortung für global operierende Lebensmittelkonzerne und Zuständigkeit für ganze Regionen sind anspruchsvoll, dem müssen Stelleninhaber gewachsen sein. Die Funktion ist durchaus gefragt. Demgegenüber stehen derzeit wenige Kandidaten, was sich jedoch noch nicht in steigenden Vergütungen zeigt. Die Position bildet häufig den Entwicklungsschritt vor einer Leitungsfunktion im Industrievertrieb. Die Anforderungen an Mobilität, Flexibilität und Sprachfähigkeit sind hoch. Nur 10 Prozent der Stelleninhaber sind weiblich.

