Gehalts-Check Verkaufsleiter Industrie National

Der Verkaufsleiter Industrie National oder Key Account Manager (m/w/d) verantwortet den Vertrieb von Halbfertigfabrikaten an die weiterverarbeitende Lebensmittelindustrie bzw. an Key Accounts auf nationaler Ebene.

Ansprechpartner sind in Einkauf, F&E, Produktion als auch auf Geschäftsführer-Ebene zu finden. Er betreut die Kunden ebenso in anwendungstechnischer Hinsicht. Die Vergütung ist um mehr als 4 Prozent in 1,5 Jahren gestiegen. Bei mehr als 85 beinhaltet die Gesamtvergütung einen Firmenwagen zur privaten Nutzung. Die Nachfrage beschränkt sich auf die natürliche Fluktuation. 75 Prozent der Funktionsträger sind männlich, ca. 30 Prozent haben einen kaufmännischen und 70 Prozent einen lebensmittelspezifischen Hintergrund.



Schlagworte zu diesem Artikel: Verkaufsleiter

Halbfertigfabrikat

Lebensmittelindustrie

Vertrieb