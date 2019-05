Gehalts-Check Werksleiter

Der Werksleiter verantwortet die Umsetzung der Produktionspläne im vereinbarten Mengen-, Qualitäts-, Kosten- und Zeitrahmen. Meist ist zudem für Einkauf, Disposition und Logistik zuständig.

Dabei trägt er volle Kosten-, oft Investitionsverantwortung und in einer Profitcenter-Organisation auch Ergebnisverantwortung. Seit 2017 ist die durchschnittliche Vergütung um vier Prozent gestiegen. Die Anforderungen an erfahrene Werksleiter sind sehr komplex. Sie reichen von Management-Kompetenzen, produktionstechnologischer Expertise bis zur Konzeption von innovativen Strategien. Durch das überschaubare Angebot an adäquaten Bewerbern ist die Besetzung eine Herausforderung.

