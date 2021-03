Linda Gondorf: Die Chefin vom Dienst in der Otto-Unternehmenskommunikation führt auch die Projektgruppe „Gendergerechte Sprache“.

Gendersprache bei Otto "Wir empfehlen, ohne vorzugeben"

Bei Otto gehört geschlechtergerechte Sprache zum Kulturwandel. Linda Gondorf leitet die entsprechende Projektgruppe.

Wir haben 2019 angefangen mit einem Workshop, unterstützt von der Agentur Fair Language.

Wir wollten mehr darüber wissen, wie man alle Geschlechter anspricht, Männer, Frauen und non-binäre Menschen. Neben der Unternehmenskommunikation waren auch Marketing, Service und HR dabei. Kurz darauf haben wir grünes Licht bekommen, einfach anzufangen.

Wie weit sind Sie gekommen?

Viele Texte sind schon geschlechtergerecht formuliert. Selbst in der Werbung haben wir letztes Jahr erstmals allen Paketbot*innen gedankt. Im Servicebereich haben wir mit Schulungen begonnen und sie seit fünf Monaten auf alle 4 900 Mitarbeitenden ausgedehnt. Zweimal pro Woche bieten wir eine Gendersession für alle an, die Übung brauchen. Wir möchten unsere Kolleg*innen abholen und klären, wo es Stolpersteine gibt. So gendern wir "Kundenberater" lieber nicht, Customer Agent ist besser. Wichtig: Wir empfehlen die Gendersprache nur, wir geben sie nicht vor.

Gibt es auch Widerstände?

Die Reaktionen von Kolleg*innen bewegen sich immer auf einem wertschätzenden Niveau. Wir sind noch nicht angepöbelt worden.



Wo wird schon durchgegendert, wo noch nicht?

Gegendert sind alle HR-Anzeigen, Jobbeschreibungen, schriftliche Kommunikation, Markensprache und Marketing. Der nächste Geschäftsbericht wird es auch sein. An den Mails für Kund*innen sind wir dran. Das ist ein großer Prozess, weil es viele vorformulierte Mails gibt. Produkttexte sind 2021 ebenfalls in der Überarbeitung. Die Pronomendiskussion mit Angaben wie she/her hinter dem Namen haben wir noch nicht. Das überlassen wir jeder *jedem Einzelnen.





Was hilft beim Umsetzen?

Für den Servicebereich haben wir Exceltalbellen formuliert, im Intranet gibt es weitere Hilfen.



Wie weit sind Sie bei gesprochener Sprache?

Es ist ein Lernprozess. Wir sind auf dem Weg. Gendergerecht zu schreiben ist leichter als zu sprechen.

Was ist das nächste Projekt?

Die inklusive Sprache. Dazu gehören auch Wortänderungen wie Blocklist statt Blacklist.



Holen andere Unternehmen sich bei Ihnen Rat?

Ja, es kommen viele Anfragen. Mit der Metro haben wir uns gerade ausgetauscht. Wir teilen unser Wissen gern! Denn wenn wir an der Sprache etwas ändern, ist das ein großer Schritt in Richtung Gleichberechtigung und Diversity.

