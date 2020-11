Geschäftsjahr 2019/20 Ausland stabilisiert Wachstum von dm

Drogeriemarktbetreiber dm verzeichnet trotz Corona starke Umsatzsprünge in Mittel- und Osteuropa. Die Wachstumsraten in den Auslandsmärkten übertreffen dabei die Erlössteigerungen, die der Händler in seinen Stammmärkten Deutschland und Österreich erzielt.

dm kann seine Vorreiterposition in den Wachstumsmärkten Mittel- und Osteuropas trotz Corona-Krise ausbaue