Geschäftsjahr 2020 Casino steigert Gewinn und Umsatz

Casino steht offenbar gut da: Im vergangenen Jahr hat der französische Händler den operativen Gewinn um 25,2 Prozent gesteigert. Auch der Umsatz erhöht sich. Nach dem Verkauf von Märkten an Aldi, will der Händler weitere Läden an Interessenten abgeben.

