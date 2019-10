Glassdoor-Analyse Amazon und Zalando bei Jobsuchenden beliebt

Stellenanzeigen der E-Commerce-Riesen Amazon und Zalando werden am häufigsten angeklickt. Das zeigt die Auswertung der Recruiting-Plattform Glassdoor über ein ganzes Jahr.

Im Ranking der 15 beliebtesten Arbeitgeber unter den Jobsuchenden, die die Online-Plattform Glassdoor nutzen, erreicht Amazon in Deutschland Platz 1 und Zalando Platz 2. Weitere Händler oder Arbeitgeber der Konsumgüterbranche schaffen es nicht in die Top-Region. Nach den Online-Händlern folgen Siemens, SAP und Google. Das Economic Research Team von Glassdoor hat für den Vergleich die Klicks auf Stellenanzeigen im Zeitraum Juli 2018 bis Juni 2019 ausgewertet und ermittelt, welche Unternehmen am meisten Zugriffe auf ihre ausgeschriebenen Stellen erhalten.

Schlagworte zu diesem Artikel: Amazon

Zalando

Glassdoor

Stellenanzeige

Jobsuchende

Online-Handel

Analyse