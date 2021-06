Gleichberechtigung Allbright-Stiftung schult Diversität

Mit einem praxisnahen Schulungsangebot will die gemeinnützige Allbright Stiftung dazu beitragen, dass auch in Deutschland mehr Frauen in Führungspositionen gelangen. Das Programm der Allbright Academy zur erfolgreichen Führung diverser Teams umfasst Trainings zum Umgang mit genderspezifischen Stereotypen und einen "Werkzeugkasten" für Führungskräfte.