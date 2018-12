Gleichberechtigung Kaum Zuwachs bei Frauen im Vorstand

Der Anteil von Frauen in Vorständen und Aufsichtsgremien in Deutschland wächst immer langsamer. Das zeigt die Neuauflage der globalen Diversity-Studie, die Egon Zehnder seit 2004 durchführt.

In diesem Tempo bliebe man von Gleichstellung weit entfernt. Dabei sei der Wunsch nach mehr Diversity in Deutschland immer stärker spürbar – und auch die Erkenntnis, dass ohne sie keine moderne Innovationskultur vorstellbar ist. Während der Anteil von Frauen in deutschen Aufsichtsräten seit Jahren, auch dank gesetzlicher Quote, stabil bleibt bei einem knappen Drittel, bleibt der Anteil von Frauen in Vorstandspositionen mit 10,5 Prozent niedrig (2016: 8,3 Prozent; 2014: 5,7 Prozent).

Deutschland

Egon Zehnder

Gleichberechtigung