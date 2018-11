Gleichstellung Kampagne für Frauen im Top-Management

"Die Zielquote Null ist ein Skandal", kritisiert Ex-Ministerin Renate Schmidt die Realität vieler Unternehmen. Mestemacher-Chefin Ulrike Detmers stellt klar: "Unternehmen werden profitabler mit Quote." Die Initiative schlägt in Betrieben mit mehr als 2 000 Beschäftigten eine Quote von 30 Prozent für Frauen in Vorständen und auf den zwei obersten Managementebenen vor.

