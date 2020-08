Globaler Erdüberlastungstag Rewe und Lidl forcieren Klima- und Ressourcenschutz

Rewe hat sich ambitionierte Ziele gesetzt und will in seiner Eigenmarken-Lieferkette merklich Treibhausgase reduzieren. Die Schwarz-Gruppe will auch klimafreundlicher werden und das Sparen von Ressourcen anhand eines speziellen Lidl-Schuhs vormachen.

Mit Blick auf den Globalen Erdüberlastungstag am Samstag positionieren sich Lebensmittelhändler verstärkt mit ihren Klima- und Nachhalt