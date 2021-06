"Go2market" eröffnet in Köln Marktforschung direkt auf der Verkaufsfläche

"Go2market" eröffnet in Köln

Nach dreijähriger Testphase in Wien eröffnet die erste deutsche Filiale des Marktforschungssupermarktes "Go2market" jetzt in Köln. Der Anbieter will dazu beitragen, die Floprate zu verringern.

Auf einer Verkaufsfläche von knapp 400 Quadratmetern finden ausgewählte Kunden an der Aachener Straße in der Domstadt ab sofort regionale, nationale und internationale Produkte