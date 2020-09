Großbritannien Aldi will 100 neue Filialen eröffnen

Aldi will 100 neue Filialen eröffnen

Aldi expandiert weiter in Großbritannien und investiert einen Milliardenbetrag auf der Insel. Der Discounter sieht sein Geschäftsmodell in Zeiten der Brexit-Übergangsphase in dem Land bestätigt.

Bis zum Ende des kommenden Jahres will der Discounter Aldi in Großbritannien trotz unsicherer Brexit-Aussichten 100 neue Filialen eröffnen. Man wolle 1,3 Milliarden Pfund (um