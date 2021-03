Großbritannien Iceland setzt auf Convenience mit Swift

Der britische Lebensmittelhändler Iceland eröffnet in dieser Woche in Newcastle einen für ihn neuen Ladentyp. Swift, so der Name des Marktes, bietet das gesamte Spektrum an Lebensmittel, von Tiefkühl- und Frischwaren bis hin zu Food-to-Go.

Iceland bringt in den kommenden Tagen ein neues Ladenformat namens Swift an den Start. Das Angebot in dem neuen Swift-Laden enthält rund