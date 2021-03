Großbritannien Sainsbury’s streicht mehrere hundert Stellen

Im Rahmen seiner Strategie Food First will Sainsbury’s seine Büroflächen reduzieren und 500 Stellen in der Zentrale abbauen. Weitere 650 Arbeitsplätze sind im Londoner Online-Fulfilment-Center gefährdet.

Insgesamt 1150 Angestellte bei Sainsbury's müssen um ihren Job fürchten. 500 Stellenstreichungen betreffen vor allem Büromitarbeiter in der Zentrale in den