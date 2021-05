HDE-Konsumbarometer für Mai Stimmung der Verbraucher steigt weiter

Die Verbraucherstimmung in Deutschland spricht für wachsende Märkte: Das HDE-Konsumbarometer steigt im Mai zum dritten Mal in Folge an. Experten rechnen daher mit neuem Schwung für den Handel im zweiten Quartal.

Trotz anhaltender Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hellt sich die Verbraucherstimmung im Mai weiter auf. Das teilt der Handelsverband Deutschland (HDE) mit und