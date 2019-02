HR-Online-Talk Neues LZ-Format für Personaler im Handel

Jens Berger, HR-Chef bei Fressnapf, ist der erste Gast im neuen "HR-Online-Talk" der LZ am 21. März von 14 bis 15 Uhr. Seine These: "Wir HR-ler stehen derzeit mit der Personalgewinnung für die größte Herausforderung im Einzelhandel. Was uns fehlt, ist der Austausch."