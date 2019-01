HR-Report Mit Digitalisierung steigt Personalbedarf

Digitalisierung ist nicht Jobkiller, sondern schafft neue Stellen. So positiv sehen die 868 für den jährlichen HR-Report der Beratung Hays befragten Unternehmen die Beschäftigungseffekte der Digitalisierung.

Zuwächse gebe es vor allem in IT, Forschung & Entwicklung, Vertrieb und Kundenservice. Für die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter gilt Fort- und Weiterbildung als wichtigstes Instrument, die lebenslange Lernbereitschaft voraussetzt. Auch Maßnahmen zum Erhalt der Work-Life-Balance rücken wieder stärker in den Fokus, um die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten.

