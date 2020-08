Halbjahreszahlen Delivery Hero bezahlt Bestellboom mit dickem Minus

Dax-Newcomer Delivery Hero muss im ersten Halbjahr 2020 einen Verlust von rund 443 Mio. Euro einstecken. Trotzdem bleibt der Foodlieferdienst expansiv und vermeldet eine weitere Übernahme.

In der Corona-Pandemie schnellen für Foodlieferant Delivery Hero zwar die Bestellzahlen in die Höhe, trotzdem steckt das Unternehmen weiterhin in tiefroten Zahlen. Unter dem Strich stand im ersten