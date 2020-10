Hays Fachkräfte-Index Nachfrage im Handel stabilisiert sich : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Die Nachfrage nach Fachkräften entwickelte sich unterschiedlich: Den stärksten Zuwachs im Vergleich zu Q2/2020 verzeichnen Life Sciences-Spezialisten, Sales- & Marketing-Spezialisten sowie HR-Experten.

In der IT stieg die Nachfrage im Vergleich zum Vorquartal am stärksten bei IT-Security-Spezialisten, Datenbankentwicklern sowie Webentwicklern an, eine gesunkene Nachfrage gab es nur bei Embedded Systems-Entwicklern.

Bezogen auf die einzelnen Branchen stabilisiert sich die Nachfrage nach Spezialisten bei IT-Unternehmen, der öffentlichen Verwaltung und im Handel. Eingebrochen ist die Nachfrage nach Experten im Finanz- und Versicherungsdienstleistungssektor.

Der Fachkräfte-Index wertet Stellenanzeigen der meistfrequentierten Online-Jobbörsen, der Tageszeitungen und des Business-Netzwerks Xing aus.