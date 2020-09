Hermes Fulfilment Otto macht Retouren-Zentrum in Hamburg dicht

Otto macht Retouren-Zentrum in Hamburg dicht

Die Otto Group schließt ihren Hamburger Retourenbetrieb. Der Online-Händler will Rücksendungen künftig in Osteuropa bearbeiten lassen. 840 Mitarbeiter verlieren ihren Job.

Das Retouren-Zentrum der Otto-Tochter Hermes Fulfilment in Hamburg steht vor dem Aus. Wie der Konzern am Donnerstag mitgeteilt hat, werde der Betrieb in der zweiten Jahreshälfte 2021 eingestellt. Die 840