Homeoffice Unternehmen sehen Produktivität kritisch : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Das zeigt die Randstad-ifo-Personalleiterbefragung für das zweite Quartal. Nur 40 Prozent der Zweifler boten Homeoffice vor der Pandemie an. Bei den Arbeitgebern mit positiv-neutralem Blick waren es 54 Prozent. Sie haben also schon mehr Erfahrung mit diesem Arbeitszeitmodell. Vor Corona hatten in den rund 1 000 befragten Unternehmen im Durchschnitt 39 Prozent der Beschäftigten zumindest zeitweise im Homeoffice gearbeitet. Jetzt liegt dieser Wertbei 61 Prozent.

Schlagworte zu diesem Artikel: Leistungsabfall

Produktivität