Hygieneartikel Lidl verschenkt Tampons und Binden in Irland

Lidl nutzt seine Loyalty-App, um Frauen in Irland monatlich mit gratis Menstruationsartikeln zu versorgen. Auf diese Weise will der Discounter das Thema "Period Poverty" angehen.

Lidl will laut einem Bericht der "Irish Times" in Irland gratis Tampons und Binden verteilen. Der Discounter will demnach ein Coupon-Programm starten, das über die Lidl Plus App Frauen jeden Monat die Möglichkei