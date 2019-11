IT-Fachkräfte Personalhunger bei Google und SAP

Auch an den übrigen Standorten Hamburg und Berlin sollen noch einige hundert Stellen entstehen, in Frankfurt sogar ein kleiner Standort. Derweil baut SAP in Berlin am Digital Campus für bis zu 450 neue Mitarbeiter, schreibt die FAZ. Der Fokus liege auf Zukunftsthemen wie KI und Maschinelles Lernen.

