Ifo-Institut Viele Unternehmen wollen Preise erhöhen

Einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge wollen immer mehr Unternehmen des Groß- und Einzelhandels, der Industrie und andere Branchen an der Preisschraube drehen. Laut den Wirtschaftswissenschaftlern gibt es zwei Gründe dafür.

Eine steigende Zahl von Unternehmen in Deutschland will laut Ifo-Institut die Preise erhöhen. Am spürbarsten ist das demnach im Großhandel