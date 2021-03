Corona-Impfung für Beschäftigte Sehnsucht nach dem schnellen Piks

Mitarbeiter bei Rügenwalder Mühle sollen im Betrieb ein Impfangebot bekommen. Claudia Hauschild erläutert das Vorgehen.Sobald die rechtlichen Rahmenbedingungen feststehen, würden wir die Corona-Schutzimpfung im Unternehmen anbieten, so wie es bereits mit der Grippe-Schutzimpfung im letzten Herbst gehandhabt wurde. Wir haben bereits die Unterstützung unserer Betriebsärzte angefragt.Wir sehen bei der Impfung im Unternehmen nur Vorteile: Die Kolleginnen und Kollegen können sich unkompliziert im Betrieb und während der Arbeitszeit impfen lassen. Das macht das Angebot niederschwellig, da es für die Beschäftigten mit weniger Aufwand verbunden ist als über Impfzentren.Neben der rechtlichen Grundlage für die Impfung auf dem Betriebsgelände durch Betriebsärzte benötigen wir natürlich den Impfstoff.Ja! Sollten die Kosten für die Corona-Schutzimpfung ähnlich sein wie beim Grippeschutz, wird auch diese durch den Betrieb finanziert werden. Idealerweise sollten betriebliche Impfungen aber kostenfrei sein, so wie es für die übrige Bevölkerung auch der Fall ist. Die Abrechnung sollte ebenso über staatliche Stellen laufen.Wir setzen in erster Linie auf Aufklärung. Es sollte im Interesse jedes Einzelnen sein, sich selbst und sein Umfeld zu schützen. Wir können uns hier seit Beginn der Pandemie auf alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen und sehen momentan keinen Anlass, zusätzliche Anreize zu schaffen.Ja, wir werden nach Ansteckungspotenzial und Risikogruppen klassifizieren. Zusätzlich müssen wir als produzierendes Unternehmen im Hinterkopf behalten, dass es auch durch leichte Impfreaktionen zu Ausfällen kommen kann. Daher wird die interne Priorisierung so gestaltet, dass der Betrieb im Fall des Falles reibungslos weiterlaufen kann.Das kann man noch nicht sagen. Auch wenn betriebliche Impfungen anlaufen und die Impfquote generell steigt, rechnen wir in diesem Jahr noch nicht mit einer deutlichen Entspannung. Allerdings könnten wir, wenn es der Gesetzgeber erlaubt, wieder mehr Mitarbeitende aus dem mobilen Arbeiten in den Betrieb holen. Die Arbeit von zu Hause aus ist für viele dauerhaft eine Belastung, die man reduzieren könnte.Absolut, für uns ist die Planung und Organisation der Impfungen an sich kein großer Aufwand. Durch die Corona-Testungen, die wir bereits seit langer Zeit standardmäßig durchführen und die weiteren von uns getroffenen Schutzmaßnahmen, sind wir hier bereits sehr gut eingespielt und kennen die bürokratischen und organisatorischen Abläufe.Nein, wir werden keine Selbsttests anbieten. Das wäre, als wenn der TÜV pauschal eine neue Plakette schickt mit der Aufgabe, das Fahrzeug selbst zu kontrollieren. Testungen müssen von neutralen und geschulten Personen durchgeführt werden. Wir testen aktuell alle Beschäftigten wöchentlich mit Einzel-PCR-Tests. Anlassbezogen werden zusätzlich auch Schnelltests durchgeführt.Wichtig wäre die wirtschaftliche Unterstützung für Unternehmen, die selbst testen und damit auch die Region schützen. Wir testen unsere Mitarbeitenden und auch Dienstleister und tragen so zu einer sicheren Arbeits- und Umweltumgebung bei. Momentan bezahlen wir sämtliche Kosten selbst. Mittlerweile haben wir fünf Personen ausschließlich für die Tests eingestellt. Hinzu kommt der interne Corona-Stab, der rund um die Uhr für Mitarbeitende und Behörden ansprechbar ist. Hierbei wäre eine Förderung seitens des Staates hilfreich.