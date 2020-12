Infektionen im Verteilzentrum Mittlerweile rund 125 Covid-19-Fälle bei Amazon in Garbsen

Mittlerweile rund 125 Covid-19-Fälle bei Amazon in Garbsen

Die Zahl der Corona-Fälle im Amazon-Verteilzentrum in Garbsen steigt weiter an. Mittlerweile wurden 125 Mitarbeiter positiv getestet, so die Region Hannover. Darunter sind laut Gesundheitsamt viele Zeitarbeiter.

