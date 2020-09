Initiative in Berlin Händlerverbände unterstützen beim Klimaschutz

Initiative in Berlin

In Berlin ist das Energiesparnetzwerk an den Start gegangen. Organisiert wird es vom Handelsverband Berlin-Brandenburg und der Klimaschutzoffensive des HDE. Die Initiative will Händler bei Klimaschutzmaßnahmen unterstützen.

Der Handelsverband Berlin-Brandenburg e.V. und die Klimaschutzoffensive des Handelsverbands Deutschland e.V. (HDE) haben das Energiesparnetzwerk des Berliner Han