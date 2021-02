Integration Ausbildung von Flüchtlingen stabil : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Das zeigt eine Umfrage des Netzwerks. Knapp die Hälfte der Befragten gibt an, dass die Corona-Krise die Zusammenarbeit erschwert: Erstens werden durch die rein digitale Kommunikation sprachliche Missverständnisse zusätzlich befördert (25 Prozent), zweitens sind Behörden schwerer zu erreichen (24 Prozent) und drittens fehlt schlichtweg die technische und räumliche Ausstattung für das mobile Arbeiten (18 Prozent). Als Problemlösung bewährt hätten sich die Digitalisierung von Lehrstoff, die Arbeit in Kleingruppen, Extra-Lernzeiten im Home Office und gezielte Absprachen über den Lernstoff mit den Berufsschulen.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) appelliert regelrecht an Unternehmen, junge Geflüchtete umso mehr zu unterstützen, je stärker andere Angebote corona-bedingt wegfallen. "In den vergangenen Jahren waren es oftmals gerade Ehrenamtliche, die jungen Geflüchteten bei ihrer beruflichen Orientierung, ihrer Suche nach einem Ausbildungsbetrieb sowie beim Lernen geholfen haben. Zumindest mittelfristig steht zu befürchten, dass sich die oftmals älteren Ehrenamtlichen aus der Begleitung und Unterstützung von Geflüchteten zurückziehen, um die Zahl ihrer Kontaktpersonen während der Pandemie zu reduzieren." Auch viele Maßnahmen der Berufsorientierung hätten im Jahr 2020 nicht oder nur unter speziellen Auflagen stattfinden können. Alles, was man zur Intergration der Flüchtlinge tue, zahle ein auf die Verringerung des drohenden Fachkräftemangels.

