Interim Management Temporäre Helfer bei der Digitalisierung

Interim Manager haben die Konsumgüterwirtschaft in der Krise bei der Einführung von Mobile Work unterstützt. Das zeigt eine Sonderauswertung der Studie "20 Jahre Interim Management Marktgeschehen" des Providers Ludwig Heuse für die LZ.

Die Top-3 Themen der Projekte in der FMCG-Branche befassten sich mit "Vorantreiben der Digitalisierung", "Verlagerung von Tätigkeiten ins Homeoffice" und "Optimierung der Kosten". Insgesamt hat die Zahl der Interim-Projekte sowie die Einschätzung der Marktlage nach etlichen Wachstumsjahren deutlich nachgelassen. In Zukunft dürfte den Befragten zufolge die "Anpassung von Geschäftsmodellen" und "Umstrukturieren wichtiger Prozesse" an Bedeutung gewinnen.