Internationalisierung Markant exportiert Eigenmarke

Die Eigenmarke "Jeden Tag" von Markant bekommt eine Auslandsschwester: Für den Preiseinstieg in nicht deutschsprachigen Ländern geht "My Price" an den Start. 350 Artikel soll das neue Label bis zum Jahresende umfassen. Sie sollen 200 Mio. Euro Umsatz bringen.

