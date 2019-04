Internet-Karriere-Plattform Xing kauft Honeypot

Honeypot aus Berlin bietet eine Jobplattform für IT-Experten, teilte Xing am Montag in Hamburg mit. Im Bereich der Software-Spezialisten hinkt Xing selbst in Deutschland der internationalen Konkurrenz-Plattform LinkedIn hinterher.

Zum Basiskaufpreis kommen laut Xing erfolgsabhängige Zahlungen von bis zu 35 Mio. Euro. Es sei die bisher größte Übernahme des Unternehmens. (dpa)