Interview mit Suntat-Geschäftsführer Mustafa Baklan "Ein Stück Heimat"

Die Zahl der muslimisch-gläubigen Menschen in Deutschland wächst, Halal-Produkte versprechen Wachstumspotenzial. Von der Europazentrale in Mannheim aus vertreibt Suntat auch im deutschen LEH türkische Spezialitäten. Wie der Hersteller und Großhändler seine Reichweite steigern will, erklärt Geschäftsführer Mustafa Baklan im LZ-Interview.

Herr Baklan, be