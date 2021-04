Investorensuche Veganz will an die Börse München

Veganz will an die Börse München

Die Veganz Group AG bereitet sich auf einen Börsengang vor. Der Groß- und Einzelhändler strebt eine Notierung an der Börse München an. Voraussetzung ist jedoch, dass das Unternehmen die Eigenkapitalquote von zuletzt 6 Prozent in 2019 massiv erhöht.

Veganz Group AG will ihr künftiges Wachstum über einen Börsengang absichern. Der Großhändler, d