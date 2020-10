Joint Venture Alibaba übernimmt Anteile an Dufry

Alibaba übernimmt Anteile an Dufry

Der Schweizer Weltmarktführer im Duty-Free-Geschäft Dufry und Alibaba haben ein Joint Venture in China gegründet. Der E-Commerce-Riese will sich dabei bis zu 10 Prozent an Dufry beteiligen.

Das in Basel ansässige Unternehmen Dufry und die Alibaba-Gruppe wollen ein Gemeinschaftsunternehmen für den Reisehandel in China gründen. Das Joint Venture wird zu 51 Prozent von d