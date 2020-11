Kampagne Rewe unterstützt Sportvereine auch in Corona-Zeiten

Rewe unterstützt Sportvereine auch in Corona-Zeiten

Rewe Group ruft wieder zur Unterstützung von Deutschlands Amateur-Sportvereinen auf. Diesmal unter dem Motto "Gemeinsam für unsere Sportvereine" geht die Kampagne "Scheine für Vereine" in die zweite Runde. In TV-Spots treten Vereinsmitglieder auf, die gerade in Corona-Zeiten um Unterstützung bitten.

Die Kölner Handelsgruppe Rewe initiiert zum wiederholten Mal die Kampagne "