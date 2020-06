Kampagne für Hundefutter Lidl bewirbt "Bodo‘s Beste" mit Hausmeister Krause : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Zum Tag des Hundes bringt Lidl gemeinsam mit TV-Ikone Hausmeister Krause und Kult-Dackel Bodo ab kommender Woche die Sonderedition "Bodo's Beste" des Orlando-Hundefutters in alle Filialen.

Die Comedyserie "Hausmeister Krause – Ordnung muss sein" avancierte in den 1990er-Jahren zum Publikumsliebling. Die TV-Familie rund um Schauspieler Tom Gerhard alias Hausmeister Krause erlangte schnell Kultstatus, ebenso Dackel Bodo, der eine zentrale Rolle in der Serie spielte. Im Auftrag des Discounters Lidl sind Hausmeister Krause und Dackel Bodo jetzt zurück mit einer klaren Empfehlung: die Orlando-Sonderedition "Bodoʻs Beste" - Pasteten in den Geschmacksrichtungen Huhn und Rind.

Der Discounter kündigt das Eigenmarkenangebot mit einem Online-Video sowie weiteren zielgruppenspezifischen Aktivierungen in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram sowie auf dem Youtube-Kanal von Lidl Deutschland an. Am POS machen neben dem auffälligen Packaging auch Aufstecker und Preistafelunterhänger auf das Produkt aufmerksam. (bn)