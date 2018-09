Karriere-Förderung Viele Mitarbeiter vermissen Förderung

Häufig würden gerade in Deutschland Kontakte am Anfang der Karriere als entscheidend für den Werdegang definiert. Im aktuellen Job sind es "Arbeitsrivalen" und "Buddys". Allerdings mangelt es an Förderern, die den Fortschritt der Karriere aktiv begleiten und mitgestalten. "Das ist eine Herausforderung, die deutsche Unternehmen dringend angehen müssen, wenn sie Fachkräfte dauerhaft an sich binden wollen", erklärte Barbara Wittmann, Mitglied der Geschäftsleitung von Linkedin D-A-CH.

