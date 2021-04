Kommentar Die USA gehören jetzt zu Lidl

In Australien hatte die Schwarz-Gruppe kurz vor der Eröffnung der ersten Kaufland-Filialen den Stecker gezogen. Läutet der Chefwechsel bei Lidl in den USA den nächsten Rückzug ein? Nein, dieses Mal liegt der Fall anders.

In den USA sind die Neckarsulmer zwar anders als in vielen europäischen Märkten auf einen beinharten Wettbewerb gestoßen und auch an die Grenzen

