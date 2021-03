Kommentar Wettbewerbsfaktor Mitarbeiter

Der Handel ist ein People’s business. In wohl keiner anderen Branche hängt der Unternehmenserfolg so sehr an den Menschen wie hier.

Allen technologischen Neuerungen zum Trotz sind es im Wesentlichen die Mitarbeiter in den Märkten, die sich um das tägliche operative Geschäft kümmern und das Gesicht zum Kunden darstellen. Läuft es bei ihnen nicht, drückt das

