Kommunikationschef geht Peter Wübben verlässt Aldi Süd

Bei Aldi Süd bahnt sich ein Personalwechsel an der Spitze der Unternehmenskommunikation an. Peter Wübben, seit Oktober 2016 Geschäftsführer Kommunikation und Public Affairs, wird den Discounter zum 31. Mai 2021 verlassen. Bis dahin soll Wübben noch weitere Projekte in der Unternehmensgruppe begleiten.

Peter Wübben verlässt das Unternehmen wie es intern heißt